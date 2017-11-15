Премьер Венгрии заявил, что возможность Украины в будущем присоединиться к ЕС в настоящее время ограничена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможность Украины в будущем присоединиться к Европейскому Союзу в настоящее время ограничена.

Как сообщается на англоязычной версии сайта венгерского правительства, об этом Орбан заявил на 16-й пленарной сессии постоянной конференции венгров со всего мира в Будапеште.

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"Я хотел бы четко сказать, что Украина хочет двигаться в сообщество Европейского Союза, она намерена вступить в ЕС, но сегодня такая возможность кажется довольно ограниченной", - сказал он.

"В любом случае она хотела бы приблизиться к ЕС, и поэтому она чего-то ожидает от сообщества Европейского Союза. Правда заключается в том, что она может только чего-то ожидать от Европейского Союза и от нас, если она принимает определенные основные нормы. И этими словами я не говорю о незначительных деталях, а фундаментальных принципах. Если она не будет принимать такие нормы и принципы, сотрудничество будет иметь другое качество", - подчеркнул Орбан.

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