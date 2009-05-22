Путин, несмотря на риск, предложил Тимошенко очень большой аванс
15:33, 22 мая 2009Политика
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За транзит на 5 лет вперед
Россия предлагает Украине осуществить авансовые платежи за транзит российского газа через ее территорию на срок до пяти лет - для оплаты Киевом газа, необходимого для закачки в украинские ПХГ, заявил в пятницу премьер РФ Владимир Путин. "Речь идет о возможности оплаты в счет будущего транзита нашего газа европейским потребителям через территорию Украины. Срок большой - до пяти лет", - сказал Путин по окончании переговоров с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. "Риски для России очень большие. Имея ввиду предстоящие президентские выборы на Украине и все, что связано с возможной реорганизацией газотранспортных структур Украины", - добавил Путин.
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