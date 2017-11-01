НАПК не выявило в e-декларациях чиновников признаков незаконного обогащения

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проведенных проверок не выявило электронных деклараций должностных лиц с признаками незаконного обогащения.

Об этом говорится в официальном ответе НАПК аналитику ОО "Антикоррупционный штаб" Антону Марчуку, передает Экономическая правда.

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"Количество деклараций, в которых по результатам полной проверки обнаружены признаки незаконного обогащения и выводы относительно которых направлены в правоохранительные органы, по состоянию на 31 октября - ноль", - говорится в ответе агентства.

НАПК начало 524 полные проверки, завершило - 81. В семи декларациях указана недостоверная информация.

Ранее УНИАН сообщал, что на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции одобрен проект закона Украины «Об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы». Отмечается, что проект был разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2015 – 2017 годы.