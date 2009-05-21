Криль говорит, что «выходцы» из ЕЦ сбежали из-за давления админресурса

Лидер партии “Единый центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ называет конъюнктурным решение представителей Черкасской областной организации о выходе из партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«В решении совета Черкасской областной организации “Единого центра” нет политической позиции, лишь политическая конъюнктура, которая вызвана сильным давлением со стороны админресурса» - заявил И.КРИЛЬ.

Он отметил, что “Единый центр” уже активно боролся с правительственным и региональным админресурсом во время нынешних выборов в местные органы власти и побеждал на этих гонках. «Справимся и с давлением и со стороны председателей областных госадминистраций», - добавил лидер партии.

И.КРИЛЬ убежден, что «выход из партии конъюнктурных людей только сделает еще более монолитным “Единый центр”. Это позволит нам войти в избирательную кампанию командой единомышленников, а не биржей трудоустройства для местных князьков. И мы сможем гарантировать, что каждый, кого “Единый центр” будет делегировать во власть, будет отстаивать интересы граждан Украины, а не держаться за свою должность и искать чьего-то покровительства».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, совет черкасской областной организации партии “Единый центр” во главе с первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации Петром ГАМАНОМ заявил о выходе из партии.

По информации пресс-службы Черкасской облгосадминистрации, по предварительной информации, таким образом совет облорганизации продемонстрировал свое несогласие с позицией экс-главы Секретариата Президента Украины, члена президиума “Единого центра” Виктора БАЛОГИ.