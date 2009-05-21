Тимошенко не вышла к митингующим под Украинским домом

Глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Оксана ПРОДАН вышла к участникам акции предпринимателей под стенами "Украинского дома", где сегодня состоялось открытое заседания правительства при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее на заседании Ю. ТИМОШЕНКО заявляла, что сама выйдет и поговорит с митингующими, и добавила, что к участникам акции уже выходила глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ.

В акции под "Украинским домом" принимали участие около 400 человек.