Гриценко прогнозирует, что Еханурову таки сплетут лапти

Член фракции НУ-НС, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО прогнозирует, что министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ будет отправлен в отставку в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Мой прогноз – министр будет отправлен в отставку», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, в ВР достаточно голосов, чтобы это сделать. «Я знаю, что сейчас БЮТ готовит проект нового постановления, которое базируется на данных объективного расследования Контрольно-ревизионного управления и других документах. И думаю, что настоящий документ с большой вероятностью будет принят сегодня или завтра», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что Комитет по нацбезопасности также имеет достаточно много претензий к Ю.ЕХАНУРОВУ. В частности, это касается невыполнения закона относительно численности Вооруженных сил Украины, заметил А.ГРИЦЕНКО, который возглавлял Минобороны с февраля 2005 года по декабрь 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 20 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила за отставку Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны в связи с “беспрецедентным коррупционным обращением с бюджетными средствами”.

Она заявила о намерении обратиться к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО заявил, что не видит оснований для отставки министра обороны Ю.ЕХАНУРОВА и называет обвинения в коррупции в адрес министра политическими манипуляциями.