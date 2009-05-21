Балога не хочет возглавлять ЕЦ, ему и так хорошо

Бывший глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не намерен возглавлять партию «Единый центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не собираюсь возглавлять партию», - сказал В.БАЛОГА.

Вместе с тем он отметил, что эти вопросы являются компетенцией руководящих органов партии. В.БАЛОГА сказал, что он и так является одним из лидеров партии. «Зачем мне стоять на высшей ступени», - добавил он.