Балога не хочет возглавлять ЕЦ, ему и так хорошо
12:55, 21 мая 2009Политика
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Политик дает пресс-конференцию
Бывший глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не намерен возглавлять партию «Единый центр».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Я не собираюсь возглавлять партию», - сказал В.БАЛОГА.
Вместе с тем он отметил, что эти вопросы являются компетенцией руководящих органов партии. В.БАЛОГА сказал, что он и так является одним из лидеров партии. «Зачем мне стоять на высшей ступени», - добавил он.
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