Заявление Турчинова вызвало истерику на росТВ (видео)

20:16, 10 ноября 2017
Политика
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Все, кто сотрудничает с агрессором, должны сидеть за решеткой, убежден секретарь СНБО Украины.

На росТВ буквально восприняли слова Турчинова / фото rnbo.gov.ua

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о жесткой позиции власти в отношении тех, кто сотрудничает с РФ.

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Он высказался предельно жестко, комментируя информацию о сотрудничестве ГК "Антонов" с российскими авиастроителями, передает Цензор.НЕТ.

"Все, кто сотрудничает с агрессором, должны сидеть за решеткой. Это моя позиция...", - сказал Турчинов.

Он добавил: "Мы проверим данную информацию и если есть хоть намек на то, что есть сотрудничество, усиливающее обороноспособность РФ, будем арестовывать и расстреливать".

Российские пропагандисты развернули истерчиную кампанию против слов секретаря СНБО и назвали это диктатурой. Главным "экспертом" по интерпретации слов Турчинова был экс-глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василий Волга, которого в 2012 году осудили на 5 лет лишения свободы за коррупцию.

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Теги: #слова Турчинова#истерика на росТВ