Князевич объявил о выходе из Нашей Украины

Народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция "Наша Украина - Народная самооборона") 20 мая объявил о выходе из партии "Наша Украина".

Об этом пишет газета "Коммерсант" (№ 82 от 21 мая) со ссылкой на самого Р.КНЯЗЕВИЧА.

По его словам, поводом для такого решения стала прошлогодняя отставка Вячеслава КИРИЛЕНКО с поста председателя партии, отмечает газета.

"После того как КИРИЛЕНКО лишился должности главы партии, лично я для себя потерял смысл пребывания в этой политической силе", - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.