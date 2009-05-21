Князевич объявил о выходе из Нашей Украины
11:09, 21 мая 2009Политика
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Повод - прошлогодний
Народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция "Наша Украина - Народная самооборона") 20 мая объявил о выходе из партии "Наша Украина".
Об этом пишет газета "Коммерсант" (№ 82 от 21 мая) со ссылкой на самого Р.КНЯЗЕВИЧА.
По его словам, поводом для такого решения стала прошлогодняя отставка Вячеслава КИРИЛЕНКО с поста председателя партии, отмечает газета.
"После того как КИРИЛЕНКО лишился должности главы партии, лично я для себя потерял смысл пребывания в этой политической силе", - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.
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