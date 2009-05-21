Предприниматели пикетом встретили Тимошенко возле Украинского дома
10:10, 21 мая 2009Политика
1809 0
Проходит расширенное заседание Кабмина
Предприниматели пикетируют Украинский дом в Киеве, где сегодня проходит расширенное заседание правительства по вопросам развития предпринимательства.
Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие до 200 человек.
Участники акции держат флаги с лозунгами «Мы - народ» и плакаты с требованиями отменить «грабительские» акты правительства, регулирующие деятельность предпринимателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter