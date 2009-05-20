Криль намекнул ПР и БЮТу, что им с ЕЦ не тягаться

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ обвиняет Партию регионов и БЮТ в неспособности предложить достойных кандидатов на местных выборах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По словам И.КРИЛЯ, Партии регионов и БЮТ «боятся оценки, которую им могут поставить избиратели».

«Нам было странно наблюдать, каким образом 15 марта политические партии принимали участие в выборах. Это были первые выборы “Единого Центра”. Мы зарегистрировали своих кандидатов в каждом из 82-х населенных пунктов, БЮТ зарегистрировал лишь в 33-х, ПР – в 21-м населенном пункте», - заметил лидер “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ отметил, что эта тенденция сохраняется и во время местных избирательных кампаний, которые сейчас продолжаются в Украине. «Так, из 18-ти кампаний на выборах 24 мая БЮТ представлен в 7, ПР – в 5, НУ-НС – в 2, а КПУ и Народная партия – лишь в одной кампании. К тому же все они пытаются работать в «тепличных условиях», и идти на выборы лишь в тех регионах, где уровень поддержки этих сил является традиционно высоким. Так, кандидаты от БЮТ принимают участие в выборах преимущественно в центральных областях, а ПР – в восточных», - отметил И.КРИЛЬ.

«Представители же “Единого Центра” принимают участие во всех 18-ти кампаниях в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и других областях. Члены нашей команды идут под общими лозунгами, работают над решением конкретных местных проблем», - подчеркнул лидер партии.