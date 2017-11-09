В РФ хотят ответить на выдворение их пропагандиста ограничением аккредитации для украинских СМИ

В Совете федерации РФ предлагают обсудить возможное ограничение аккредитации для украинских СМИ в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Мы должны на такие случаи реагировать. От нас зависит, давать ли аккредитацию украинским журналистам, тем более, что есть СМИ, известные своим русофобским подходом. Почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ, например, требование непредвзятой, объективной информации?» - сказал Пушков.

Он убежден, что речь не идет о введении цензуры. «Но мы имеем право на защиту себя и своих граждан», - заявил Пушков.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на 5 лет сотруднику российского издания «РИА Новости» Захару Виноградову.