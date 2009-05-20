Литвин сам внес в ВР «правильную» дату выборов Президента

Спикер парламента Владимир Литвин зарегистрировал в ВР проект постановления о назначении очередных выборов Президента Украины на 17 января 2010 года. Информация о регистрации проекта за номером 4477-2, датированная сегодняшним днем, появилась на официальном сайте ВР.

Напомним, что под номером 4477-1 от 18 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления “самооборонца” Геннадия Москаля о назначении очередных выборов Президента на 22 ноября 2009 года. А номер 4477 носит проект бютовца Андрея Шевченко о проведении выборов Президента 27 декабря 2009 года.

Владимир Литвин неоднократно называл назначенные на 25 октября Верховной Радой выборы главы государства чисто политическим, а не правовым решением. «Решение Конституционного Суда есть. Оно доведено до вашего сведения. Там вполне очевидно записано, что мы должны освятить дату 17 января 2010 года, независимо от воли, желания и настроения», - обратился Литвин к парламенту.