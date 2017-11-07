Голосовала за себя с чужого места: Сыроид прокомментировала обвинения в "кнопкодавстве"

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила, что сегодня во время одного из голосований на заседании Верховной Рады она проголосовала с чужого места, что не запрещено регламентом.

Об этом Сыроид написала на своей странице в Facebook, комментируя распространенное в СМИ фото, на котором она якобы голосует за другого народного депутата.

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По ее словам, электронная система голосования Верховной Рады позволяет каждому депутату голосовать с любого места пленарного зала, где была зарегистрирована карточка депутата.

"Результаты голосования депутата можно увидеть на сайте Верховной Рады. Убедиться в том, что одновременного голосования из президиума не было, можно посмотрев результаты голосования. Также можно проверить голосовала карточка депутата, с места которого была нажата кнопка", - добавила Сыроид.

Также Вице-спикер парламента поблагодарила "за внимание к соблюдению требования Конституции и Регламента Верховной Рады относительно личного голосования".