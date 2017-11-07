Посол Украины во Франции отреагировал на статью местного издательства о "реинтеграции Крыма"

Посол Украины во Франции Олег Шамшур написал открытое письмо французскому издательству Le Group VALMONDE&CIE в связи с публикацией журнала "Секреты России", где содержатся исторические и политические неточности по поводу Крыма, Донбасса и Киевской Руси. Письмо опубликовано на странице посольства в Facebook.

Читайте такжеАгрессия РФ в Украине привела к росту проявлений ненависти и дискриминации меньшинств - Совет Европы"Во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что отдельные дефиниции в этом журнале противоречат международному праву. Упоминание о незаконной аннексии Крыма Россией как о "реинтеграции" Крыма дезинформирует ваших читателей", - отметил посол.

Шамшур подчеркнул, что таким образом издательство легитимизирует нарушение Россией международного права, вместо того, чтобы писать правду, которая признана международным сообществом и ООН: на самом деле это незаконная оккупация.

"В вашем журнале вы прибегаете кцитированию лишь французских политиков, хорошо известных своей пророссийской позицией, которые неоднократно в незаконный способ посещали Автономную республику Крым (Украина), оккупированную Россией, нарушая нормы международного права, украинское законодательство и демонстрируя неуважение к официальной позиции Франции и международного сообщества", - написал посол.

Он напомнил, что Франция занимает ключевую позицию в отстаивании территориальной целостности Украины и решительно осудил аннексию Крыма после нелегитимного "референдума". Недавно президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил приверженность Франции "суверенитету Украины в ее признанных границах" и подчеркнул, что "Франция не признает аннексию Крыма" Россией.

"Автор одной из статей обвиняет французов в "русофобии". Но зачем называть "русофобией" любое неприятие попыток России подорвать европейскую стабильность и игнорировать международное право? Я хотел бы также обратить ваше внимание на исторические неточности в статьях, посвященных Киевской Руси с VIII по XI ст., где она представлена как Россия. Такое толкование сознательно используется Россией для манипулирования историческими фактами и присвоения истории другой страны", - написал Шамшур.

Посол добавил, что для того, чтобы с должной объективностью осветить этот исторический период, было бы целесообразно отделять термины "Русь" - средневековое государство с Киевом в качестве столицы и "Россия" - государство с Москвой в качестве столицы, которая возникла гораздо позже. Стоит отметить, что это государство до 18 века называлась "Московия".

"Что меня также удивило, так это то, что вы проводите абсолютно антиисторические параллели между украинскими запорожскими казаками, увековеченными И. Репиным, которые воплощают стремление Украины к свободе, ее борьбу за независимость и террористическими наемниками, которые захватили в заложники часть населения Донецкой и Луганской областей (Украина) и действуют по заказу России, за ее финансирование и вооружение", - написал Шамшур.