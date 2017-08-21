Посол отреагировал на скандальное заявление лидера немецких ультраправых о Крыме

Посол Украины в Федеративной республике Германия Андрей Мельник ответил лидеру правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Александеру Гауланду, подчеркнув, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.

Об этом дипломат написал в своем микроблоге Twitter, разместив ссылку на материал газеты Hamburger Abendblatt.

"В интервью немецким газетам Funke Mediengruppe (4 млн. читателей) ответил Гауланду из AfD: "Крым снова будет принадлежать Украине!", - написал Мельник.

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Как известно, Гауланд, возглавляющий список партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Бундестаг, высказывался о том, что введенные против России санкции не помогут вернуть Крым Украине. Также он считает контрпродуктивными санкции против России, введенные после аннексии Крыма.

Напомним, 5 августа председатель Свободной демократической партии Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. Вместе с тем, в немецком правительстве напомнили слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана.