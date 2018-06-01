Николай Катеринчук: Сотрудничество с Регионами - преступление... руководство НСНУ должно уйти в отставку

Интервью с председателем исполкома партии “Народный Союз Наша Украина” Николаем Катеринчуком Николай Дмитриевич, Ваш прогноз относительно будущего съезда...

Я ожидаю от съезда откровенной дискуссии... Во-первых, мы должны разоблачить причины – почему партия находится в кризисном состоянии. Во-вторых, определить пути выхода из этого кризиса. И третье, съезд должен принять решение об оппозиционности, определить направления оппозиционной деятельности.

Также нужно принять решение относительно изменения руководства партии. Мы должны признать свои ошибки, заявить о том, что имеем потенциал, чтобы измениться, и привести к руководству партии новых людей – с новыми идеями и новыми подходами. И главное, чтобы идеологическая часть партии одержала победу.

В любой демократической партии, если руководство партии не справилось с поставленными заданиями, оно должно уйти в отставку. По крайней мере заявить о такой отставке.

Та модель управления, которая есть в партии, не дает возможности принимать решения, которые отображают интересы и требования общества к нашей политической деятельности. Нам нужно измениться. Для этого предлагается внести кардинальные изменения в устав в части формирования руководящих органов партии через тайное голосование, объема полномочий, которые будут делегироваться руководящим органам. Чтобы съезд был руководящим органом партии, на котором должны приниматься основные решения, в том числе и относительно состава президиума.

Мы также должны дать ответ на вопрос о Президенте и партии. Президент в своем выступлении изложил свою стратегию развития. Если будет сделано все, что он предложил, тогда я не вижу препятствий, чтобы он реально возглавил партию. Если это реально не будет сделано, то, думаю, Президент подумает, связывать ли ему будущее со своей партией.

Состоится ли обновление руководства? Я убежден, что оно должно состояться. А что будет – не знаю...

Вы выступаете за тайное голосование в кадровых вопросах. Почему именно за тайное? Тайное голосование максимально демократическое. УНП, НРУ, некоторые другие партии избирают председателя закрытым голосованиям. И почему мы должны изобретать велосипед, который дает возможность контроля над партийными решениями? Они должны контролироваться только позициями, принципами и идеологией делегатов. Потому я за то, чтобы и на съезд делегаты избирались тайным голосованиям, и ключевые вопросы принимались в тайном режиме.

Вы говорите, что при условии обновления руководства “Нашей Украины” Президент возглавит партию. То есть, Президент должен быть в оппозиции? Разве это не украинское ноу-хау – Президент, институт власти, в оппозиции к другому институту власти? Изменилась Конституция, а мы сами подходы не изменили. При ограниченных полномочиях Президента он должен опираться больше на политические инструменты для реализации своей программы, с которой он шел к избирателю. Можно не декларировать, что Президент в оппозиции, но его действия, его заявления будут оппозиционного содержания и характера. Это необходимо для защиты его политического курса, который ревизуется со стороны Партии регионов. Скажем, будет ветирован бюджет. Это оппозиционный поступок Президента или нет? Если Президент критикует цену на газ в 135 долларов, это оппозиционные заявления? Если Президент не соглашается с темпами продвижения в ВТО, это оппозиционные проявления?

Нельзя думать, что у нас есть институт Президента и он может быть аполитичный. Так можно было считать, когда у нас была президентско-парламентская республика и у Президента было достаточно конституционных полномочий, чтобы влиять на политические процессы. А теперь он должен опираться на партию. И вопрос – станет ли он ее реальным лидером, – это ключевой вопрос съезда.

Если Президент откажется от влияния на партию, то появятся другие лидеры, которые будут демонстрировать такую оппозиционность.

Во Франции Президент не имел большинства, в Польше Президент не имел большинства, но привел свою страну в ЕС и НАТО... Мы уже видим, как останавливается движение к евроинтеграции. И я не вижу у Президента инструментов, кроме политической партии, которая включилась бы в дискуссию по поводу НАТО, ЕС, довела бы уровень поддержки граждан в тех вопросах к критической оценке. Если Президент провозглашает движение в Европу, а действия правительства – фактически тянут в противоположную сторону, то, поверьте, такая политика никому не нужна.

Ваша партия практикует публичные дискуссии одного члена с другим на страницах прессы. И вы один из ее участников. Но Вам не кажется, что такой внутрипартийный стриптиз вредит партии? Вот Вы лично не смогли договориться с коллегами, потому так все выходит... То, что дискуссии относительно партийного строительства выходят наружу, – не является нормальным. Но также не нормально, когда партия, рожденная на Майдане, и которая шла на выборы с лозунгами “Не измени Майдану”, начинает играться в неопределенность. Вредит партии, когда ее отдельные представители, невзирая на то, что есть решение о невозможности коалиции с “Регионами”, начинают вести переговоры, когда голосуют за премьер-министра Януковича.

Дискуссия выходит наружу, когда политики не согласны с тем, что принципы нарушаются. Именно такие действия раскалывают партию, а не моя позиция или позиция тех партийцев, которые давно уже в оппозиции. Они не представляют себе, как это можно быть в коалиции с Партией регионов, потому что исповедуют другие ценности. Я вообще не знаю, как теперь, после сделанных шагов, объяснить обществу , что мы способны измениться, занять принципиальную позицию и остаться на идеологических принципах, которые декларировали раньше. Если мне кто-то скажет, что Партия регионов приведет меня в Европу с демократическими ценностями, то я в это не поверю, а кое-кто в это верит. Те, кто голосовал за премьерство Януковича, пришли в это правительство и обслуживали бы это правительство и дальше, если бы не было противоположного решения партии.

Потому в моем понимании, это – момент истины для всех. Каждый имеет свое политическое лицо, так же, как свое политическое лицо имеет партия.

Можно было бы сделать спокойно: те политики, которые имеют свое лицо, просто положат свои партбилеты и пойдут из этой партии. Я думаю, что так и будет, если на съезде не будет принято решение об изменении руководства и оппозиционности.

Сотрудничество с “Регионами” – это было преступление, а не те дискуссии, которые через СМИ ведут лидеры. Дискуссия ведется ради того, чтоб не разрушить окончательно все что было приобретено.

Почему ваша фракция была не очень яркой в парламентской деятельности? Из восьмидесяти штыков “Нашей Украины” известен едва десяток. У людей нет драйва. После той ломки, когда предлагали сдать мандаты всем тем, кто не соглашается с позицией об участии в коалиции с Партией регионов, люди напуганы. Если сравнивать с прошлым созывом, с той фракцией, которая три года была в оппозиции и не сломалась, что была сплочена вокруг лидера и идеи, то сейчас фракция руководствуется принципом – “лишь бы не навредить себе”. Люди боятся навредить, не хотят говорить очевидных вещей. Нет понимания, что мы пришли бороться, отстаивать интересы избирателей, которые нас делегировали во власть. Есть какое-то мягкое сползание в компромиссы.

Когда Руслана чуть ли не в трусах выступала на праздновании СКМ, вы не сделали ей замечания? Переход от общественного деятеля к политику сложен. Не все могут пройти этот путь быстро. В моем понимании она для себя определилась, что она больше артистка, чем политик.

Есть вещи – недопустимые, но она как политик только формируется.

А что мешает вам ездить по регионам, проводить приемы, работать? Есть депутаты, закрепленные за определенными округами. Но ездили только те, кто чувствовал, что им нужно пообщаться с однопартийцами. Для серьезной системной работы необходима внутренняя мотивация.

А мотивация попасть в следующий парламент не достаточно сильная? Все помнят, как формировался список. Все видели, что большинство регионов не получили своего депутата. Это и повлекло, что слабая была кампания. И сейчас люди пытаются “прикрепиться” к регионам и что-то делать. Но это не тот случай, когда депутат, делегированный от ячейки, прошел бы определенную партийную школу и чувствовал бы политическую ответственность. Регионы (то есть люди в регионах. – Ред.) требуют плановой содержательной работы каждого депутата.

Каким Вы видите свое политическое будущее? Если съезд не примет ключевых решений, которые ожидает общество, я буду думать о своем политическом будущем и искать ту силу, которая поможет мне реализовать принципы и идеологию, рожденные на Майдане.

Ваш программный комитет подготовил тезисы о евроатлантической интеграции. Как Вы видите их реализацию? Есть такая программа. Программы наша партия научилась писать лучше остальных. Но проблема в другом. Я бы очень хотел, чтобы мы через этот съезд вышли на другой уровень политики. Чтобы партией управляли авторитетные политики, которые ориентировались бы на наших сторонников. Можно написать любую программу, но для того, чтобы повести людей, нужно находить, выращивать публичных политиков. Мы этим займемся.

В одной своей статье Вы говорите, что партией двигает или интерес, или идеология. Вам не кажется, что Вы подменяете понятия? В Европарламенте достаточно много людей, чьи кампании имеют миллионные обороты... Они не ставят на первое место интересы, как это делается у нас. Они реализуют свой интерес через идеологию. Когда мы пришли к коалиции с Партией регионов, то это что – была идеология? Нет, это было доминирование интересов. Я убежден, что интересы будут, но реализация их должна идти через идеологию.

Единодушны ли “нашеукраинцы” в намерениях упразднить политическую реформу? Если бы Президент хотел упразднить реформу, то сделал бы это в декабре 2005 года. Я лично подготовил конституционное представление, но Президент не пошел на это, потому что оно воспроизводит старую модель монополизации власти и возвращает времена Кучмы. Порошенко, заявляя о намерениях затронуть на съезде вопрос относительно отмены реформы, имел в виду ее продолжение. Политики ищут результативную систему управления. Мы вынужденно перед третьим туром президентских выборов пошли в поддержку позорных изменений в Конституцию, но сейчас следует думать, как углублять демократию.

Разговаривала Лана Самохвалова