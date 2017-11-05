Высокомобильные войска Вооруженных сил Украины станут десантно-штурмовыми

Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в ноябре станут Десантно-штурмовой войсками.

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Как сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада (Николаев) в Facebook, изменятся также элементы формы одежды и атрибутики.

«Никто не намерен забыть о голубых беретах. Это наша история. Однако пришло время изменений. ВДВ заменят на Десантно-штурмовые войска в связи с целями и принципами применения таких подразделений. Также изменения произойдут и в форме десантников, которые главным образом будут похожи на традиции подобных подразделений большинства стран мира», - отметил командующий Высокомобильными десантными войсками генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Как сообщал УНИАН, ранее Забродский заявил, что для десантников будет изменен цвет берета - с голубого на марун (темно-бордовый).