"Никто не открещивается от голубого": для украинских десантно-штурмовых войск будет изменен цвет берета (фото)

15:58, 03 ноября 2017
Война
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Забродский отметил, что никто ни в коем случае не открещивается от голубого берета.

Десантники будут носить темно-бордовые береты / facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua

Для десантно-штурмовых войск будет изменен цвет берета - с голубого на марун (это темно-бордовый цвет - УНИАН).

Как сообщает сайт Министерства обороны, об этом сообщил командующий высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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«Время перемен пришло. Десантно-штурмовые войска наденут берет цвета марун», - сказал он.

Забродский подчеркнул, что «никто ни в коем случае не открещивается от голубого берета - это наша история, это наша память, это наши погибшие ребята, которые были одеты в эту форму».

«В любом процессе наступает время перемен. Такое же время перемен пришло в Десантно-штурмовые войска. После обсуждения и предложенных вариантов по поводу нового цвета берета, мы остановились на форме одежды, которая присуща воинам-десантникам большинстве стран мира, которая является традиционной для подразделений этого профиля», - подчеркнул Забродский.

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Теги: #береты украинских десантников#берет цвета марун