Министр юстиции назвал "единственную" дату выборов Президента

Министр юстиции Николай ОНИЩУК убежден, что единственной конституционной датой проведения выборов Президента Украины является 17 января 2010 года.

Об этом он заявил в эфире программы «По сути» на телеканале «Первый общественный».

«Позиция министра юстиции является четкой и однозначной. Дата президентских выборов, как это следует из требований действующей Конституции, - 17 января 2010 года», - сказал Н.ОНИЩУК.

По его словам, в последнее время появились комментарии о том, что это может быть 31 или 24 января, то есть последнее календарное воскресенье месяца последнего года полномочий Президента. “Но абсолютно понятно, что Конституция связывает дату проведения выборов Президента с последним воскресеньем его полномочий, его собственных полномочий, а не с календарным месяцем», - считает Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции поддержал призыв председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА ускорить рассмотрение вопроса о дате президентских выборов: «Мне кажется, что призыв В.ЛИТВИНА к парламентариям на Согласительном совете является уместным. Поскольку политическую ситуацию в Украине трудно назвать стабильной, то чем раньше парламентом будет принято решение об определении даты выборов, это будет позитивнее влиять на политический процесс».

Н.ОНИЩУК предостерег депутатов от свободного толкования даты выборов. «Парламент является субъектом принятия решений, но он не является свободным в определении даты, потому что он должен руководствоваться Конституцией. Поэтому я искренне надеюсь, что Верховная Рада не будет дальше действовать с политической мотивацией, а будет действовать конституционно», - отметил Н.ОНИЩУК.

Министр высказал убеждение, что в случае назначения выборов именно на такую дату Президент не будет возражать.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный избранник.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

Решением от 12 мая КС признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента на 25 октября.