Волкер назвал точную дату встречи с Сурковым относительно Донбасса

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер и советник президента России Владислав Сурков встретятся 13 ноября в столице Сербии, передает ТАСС.

Сообщается, что Волкер сначала заявил, что встретится с Сурковым "через несколько недель в Белграде", однако позже уточнил, что речь идет о 13 ноября.

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Что же касается идеи размещения миротворцев в ОРДЛО, Волкер подтвердил позицию Вашингтона о необходимости контроля международного контингента над "всей проблемной зоной, чтобы быть эффективным", не только над линией столкновения, как настаивает Россия.

К сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал миротворцев для Донбасса «оккупационными силами», после введения которых Украина не будет выполнять свои обязательства по Минску-2.

«Совсем недавно он (Волкер) был в Киеве, где сделал ряд заявлений, из которых стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти. Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко в его действиях в исполнении всех обязательств, включая объявление амнистии, предоставления Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведения выборов», - сказал Лавров.