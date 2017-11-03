За визами – на материковую Украину: Лаврову объяснили, почему журналистов из Крыма не пустили в Австрию

Представитель Министерства иностранных дел Австрии утверждает, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами Европейского Союза, которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма.

Об этом 3 ноября сообщило немецкое агентство dpa, передает Крым.Реалии.

Согласно действующим правилам, жители полуострова, которые хотят въехать в Шенгенскую зону Евросоюза, должны получить визу в консульствах ЕС на материковой Украине, сообщил представитель.

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Кроме того, в МИД Австрии сообщают, что ЕС не принимает паспорта, которые были выданы в Крыму после аннексии.

Посольство Австрии в Москве подтверждает, что в четверг, 2 ноября, российский МИД вызвал временного поверенного в делах Австрии Стефана Вайдингера из-за отказа Вены в выдаче виз крымским журналистам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что австрийская сторона не выдала визы журналистам крымских средств массовой информации, зарегистрированным как участники совещания «Роль свободных СМИ в всеобъемлющем подходе к безопасности».

Лавров считает, что журналисты «подверглись дискриминации со стороны Австрии».