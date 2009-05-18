ПР и БЮТ просто хотят переделить игорный бизнес?

Запрет игорного бизнеса с последующим пересмотром лицензий приведет к перераспределению рынка, считает народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам Ю.КОСТЕНКО, «фактически речь идет о перераспределении контроля над соответствующим рынком между структурами, близкими к БЮТ и Партии регионов, которые провели через парламент криминализированные варианты законопроекта».

По мнению Ю.КОСТЕНКО, «Украина должна была пойти путем некоторых стран Европы и РФ, ограничив размещение игорного бизнеса в основном отдельным географическим ареалом экономически депрессивных зон, а не запрещая его».

В то же время, по словам народного депутата, «законопроект УНП, который предусматривал именно такие шаги, вообще не рассматривался в Верховной Раде». Он сообщил, что «проект УНП предоставлял правительству право на разовое определение нескольких населенных пунктов в Украине, где разрешалось размещение игорных заведений, а также устанавливал запрет на их размещение в Киеве, Севастополе, областных центрах и городах областного подчинения».

Ю.КОСТЕНКО напомнил, что «УНП предлагала разместить игорный бизнес, например в Щелкино, где АЭС является недостроенной и у местного населения нет работы».

По его мнению, «перенос игорного бизнеса в отдельные, четко выделенные государством места позволило бы государству эффективно его контролировать, в то же время наполняя местные бюджеты». В настоящее время же, считает депутат, «игорный бизнес на 100% криминализируется, а государство потеряет даже те 500 млн. гривен, которые поступали в бюджет».

«Игорный бизнес является абсолютно неконтролированным, поскольку разрешение на его размещение давали местные советы. В настоящее время игровые автоматы и казино обустраиваются вблизи городских и сельских школ, больниц, частных домов», - оценил ситуацию лидер УНП. Такое впечатление, что «вся страна занимается игрой, - если не политической, то на игровых автоматах», - сказал Ю.КОСТЕНКО. По его мнению, «объемы развития игорного бизнеса свидетельствуют о высоком уровне коррупции в Украине, поскольку в этом бизнесе традиционно «отмываются» теневые деньги».