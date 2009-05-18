В СНБО вычислили еще одну дату президентских выборов

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ считает, что выборы Президента Украины должны состояться 31 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам С.ГАВРИША, Конституция Украины четко устанавливает, что очередные президентские выборы должны пройти в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента. При этом, по его словам, согласно решению Конституционного Суда, полномочия Президента начинаются со дня принесения им присяги.

Первый заместитель секретаря СНБО напомнил, что нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО принес присягу 23 января 2005 года. Исходя из этого, заметил С.ГАВРИШ, нетрудно посчитать, что очередные президентские выборы должны состояться 31 января 2010 года.

С.ГАВРИШ добавил, что ему неизвестно, откуда появилась версия о необходимости проведения выборов 17 января 2010 года. По его мнению, это означало бы, что полномочия Президента сокращаются на определенный срок.