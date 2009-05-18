Литвин: ВР превратили в конюшню. Следующая стадия - свинарник?

Народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ обвинил парламентское большинство в двойных стандартах в вопросе отношения к поведению министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, обращаясь к В.ЛУКЬЯНОВУ, сказал: «Вспомните, что вытворяли министры в вашем правительстве и как вы закрывали глаза». «Поэтому сегодня дискредитировали все институты власти все мы вместе», - добавил спикер.

По его словам, сегодня «сессионный зал превратили в конюшню в худшем понимании этого слова: плакаты, бутылки». Он подчеркнул, что все это началось «с лаптей, которые подносились главе государства». «Не превращайте Верховную Раду Украины в свинарник в худшем понимании этого слова», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что если фракция Партии регионов хочет принятия «принципиального решения по Юрию ЛУЦЕНКО, то вы пишите правильно постановление».

По словам председателя ВР, фракция Партии регионов предлагает проект постановления, которым предусматривается не освобождение Ю.ЛУЦЕНКО, а отставка. В.ЛИТВИН подчеркнул, что Партия регионов не понимает разницы (когда речь идет об отставке, то представление должно поступать от Кабинета министров – УНИАН).

Он предложил фракции Партии регионов еще раз перечитать Закон «О Кабинете министров Украины».