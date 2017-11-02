Третий фигурант "дела рюкзаков МВД" также избежал ареста

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела рюкзаков" - руководителю IТ-компании Turboseo Владимиру Литвину в виде личного обязательства. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство САП об аресте Владимира Литвина, сообщает Цензор.НЕТ.

При этом суд обязал Литвина носить электронный браслет. Ранее суд также отказался арестовывать и отпустил под личное обязательство Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Аваков сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций, или для решения своих конъюнктурных задач, отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по «делу рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

Сегодня, 1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски у должностных лиц Национальной полиции Украины.