Суд отказался от ареста экс-заместителя главы МВД Чеботаря (видео)

Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отпустил экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря под личное обязательство. Соответственно, суд отказался от ареста Чеботаря с альтернативой залога в 5 млн гривен, сообщает Украинская правда.

По словам стороны защиты, у Чеботаря плохое состояние здоровья – он перенес операцию из-за онкозаболевания. Сейчас, по словам его адвокатов, у Чеботаря нет желудка и есть клапан в сердце, он лечился в немецкой клинике "Шарите". А в 2016 году он три месяца провел в коме.

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Также адвокаты Чеботаря отмечали, что видео, на котором Александр Аваков, сфальсифицировано, потому что, по словам экс-заместителя главы МВД, сына Арсена Авакова никогда не было в его кабинете. Кроме того, сторона защиты отметила, что следователи исследовали не оригинал видео.

Вместе с тем сторона обвинения считает его оригинальным, потому что, по их утверждениям, его получили с сервера СБУ. Также в материале дела есть показания сотрудника Службы безопасности, который сделал эту запись.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября суд постановил избрать меру пресечения для Александра Авакова в виде личного обязательства. Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн.

31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известной как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию с целью пиара, ради собственных политических амбиций - либо для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также подчеркнул, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков в «деле рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

Сегодня, 1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в частности обыски в служебных лиц Национальной полиции Украины.