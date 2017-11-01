Луценко об экстрадиции Каськива: о каком-либо добровольном приезде речь не идет

Бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президентства Виктора Януковича Владислава Каськива доставляли из Панамы в Украину трое сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, который транслировал канал "112 Украина".

"Три работника Службы безопасности Украины приобрели за средства государственного бюджета Украины билеты в обе стороны. В десятидневный срок уложились. Поехали в Панаму и доставили господина Каськива в ночь со вторника на среду на территорию Украины", - заявил он.

В то же время Луценко подтвердил, что Каськив оплатил свой перелет из Панамы. "Сам господин Каськив решил оплатить свои билеты самостоятельно, за что мы ему искренне благодарны от имени государственного бюджета Украины. Но о каком-либо добровольном приезде речь не идет. Речь идет о добровольном согласии на экстрадицию", - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. Об этом в Fаcebook сообщил Луценко. "Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший глава Госкоминвестпроекта Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - написал генпрокурор.

Бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов утверждает, что Каськив сам прилетел в Киев. Он написал в Facebook: "Генеральная прокуратура сообщила об успешной спецоперации ГПУ и СБУ в отношении Владислава Каськива, который находился в Панаме, назвав это первым случаем экстрадиции и заявив, что они предупреждали, что никто и нигде не скроется".

"Мягко говоря, это дешевый пиар, а не спецоперация. Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамской власти о своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суда, что ему нечего скрывать, а потом еще и купил авиабилет за свой счет. Вчера он свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, предварительно уведомив об этом украинских следователей", - добавил он.

Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижения по столице.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны о его экстрадиции на родину.