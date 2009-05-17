Три тысячи детей приняли в пионеры у мавзолея Ленина
19:42, 17 мая 2009Политика
1720 0
Церемония прошла в Москве
Около трех тысяч школьников из центральных областей России получили пионерские галстуки и возложили цветы к мавзолею на Красной площади Москвы, сообщает Лента.ру.
В традиционной церемонии принятия детей из Московской, Владимирской и Тульской областей и Москвы в пионерскую организацию принял участие лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, депутаты российского парламента и Московской городской думы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter