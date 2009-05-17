Три тысячи детей приняли в пионеры у мавзолея Ленина

19:42, 17 мая 2009
Политика
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Церемония прошла в Москве

Около трех тысяч школьников из центральных областей России получили пионерские галстуки и возложили цветы к мавзолею на Красной площади Москвы, сообщает Лента.ру.

В традиционной церемонии принятия детей из Московской, Владимирской и Тульской областей и Москвы в пионерскую организацию принял участие лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, депутаты российского парламента и Московской городской думы.

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