Три тысячи детей приняли в пионеры у мавзолея Ленина

Около трех тысяч школьников из центральных областей России получили пионерские галстуки и возложили цветы к мавзолею на Красной площади Москвы, сообщает Лента.ру.

В традиционной церемонии принятия детей из Московской, Владимирской и Тульской областей и Москвы в пионерскую организацию принял участие лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, депутаты российского парламента и Московской городской думы.