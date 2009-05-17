Тимошенко призвала молодежь сменить нынешнее поколение политиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили украинцев по случаю Дня молодежных и детских общественных организаций, который Украина отмечает сегодня впервые.

Как говорится в приветствии главы государства, размещенном на его официальном сайте, “развитие и утверждение демократии невозможны без разветвленной сети ячеек разностороннего развития, гражданского возмужания и закалки юных патриотов родной земли”.

По словам В.ЮЩЕНКО, в рядах молодежных и детских организаций воспитываются будущие лидеры, политики и государственные деятели. “Вскоре новое поколение будет формировать политическое, экономическое и духовное будущее Родины. Полагаюсь на вашу предприимчивость, веру в идеалы, стремление служить родному народу”, - подчеркнул Президент.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что молодежное и детское общественное движение начало свое возрождение, и по-настоящему влияет на процессы, происходящие сегодня в украинском обществе. “Именно вы являетесь инициаторами и проводниками новых взглядов, прогрессивных и смелых идей, иногда нестандартных, но чрезвычайно полезных для общества. Украине очень нужны ваши идеи, энергия, стремление творить историю собственными руками”, - отметила премьер, обращаясь к молодежным и детским лидерам – будущим лидерам Украины.

Она пожелала им вдохновенья, самореализации, неисчерпаемой энергии и любви. “Давайте вместе строить красивую и сильную Украину, не оставаться в стороне от тех процессов, которые происходят в стране. Вы, как новая генерация, должны быть готовы привнести новые идеи и заменить нынешнее поколение политиков и общественных деятелей. А я, как премьер-министр, поддержу все ваши позитивные идеи”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии, сообщает пресс-служба Кабмина.

“Мы, украинцы, должны рассчитывать на свои силы и должны самостоятельно взращивать своих будущих гетманов. Возможно, именно вы знаете, что нужно делать”, - отметила глава правительства и призвала: “Давайте вместе перестраивать нашу Родину. Перед вами открыты широкие жизненные дороги и большие возможности. Желайте большего – и достигнете поставленной цели”.