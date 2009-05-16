Яценюк: экономике сейчас программа Тимошенко - как мертвому припарка

Как девальвация курса гривни к доллару, так и ревальвация может привести к катастрофе.

Об этом сказал народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК в эфире «Свободы на Интере», комментируя нынешнюю ситуацию со снижением курса гривни к доллару.

По его словам, процессы, когда курс растет с 5 до 10 гривен за доллар, а затем падает опять до 5 «является одинаковой катастрофой».

Он подчеркнул, что «сегодня искусственно поддержка курса является ничем иным как определенные политические прихоти».

Говоря об антикризисной программе правительства он отметил, что она уже сейчас «как мертвому припарка». По его словам, эта программа необходима была в сентябре 2008 года, а не сейчас.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на сегодняшнем правительстве «лежит вся полнота ответственности за экономическую ситуацию». Он отметил, что сегодня правительство обнародует данные по экономическим показателям, которые «вообще не соответствуют действительности». «Досадно сегодня смотреть эту статистику», - добавил он.

По его словам, по оценкам иностранных экспертов «падения ВВП составляет 30% и эта цифра сегодня не обнародуется». Он отметил, что такое падение ВВП является самым высоким среди стран СНГ.