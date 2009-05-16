Антифашисты сделали заявление об убийстве студента в Одессе

Активисты движения «Антифашистское действие» требуют от правоохранительных органов обнародовать материалы, которые, по их словам, свидетельствуют, что убийство студента Максима Чайки в Одессе было самообороной.

Об этом говорится в обращении украинского антифашистского движения, текст которого передан агентству УНИАН.

Активисты «Антифа» уверены, что правоохранительные органы Одессы располагают необходимой информацией, которая подтверждает факт "нападения на них со стороны нацистов 17 апреля". «Это и видеосъемка инцидента, и заключение медицинских экспертов, в котором говорится, что Максиму Чайке было нанесено ранение ножом снизу вверх», - сказано в тексте заявления. По их словам, удар был нанесен в согнутом состоянии, поскольку нападающие прижали активиста «Антифа» к земле.

Антифашисты требуют от МВД обнародовать доказательную базу – заключения экспертов и видеосъемку, которые, по словам представителей этого движения, «подтверждают факт нападения со стороны ультраправых».

Также активисты движения «Антифашистское действие» раскритиковали позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который назвал членов "Антифа" экстремистами и потребовал от правоохранительных органов проверить версию убийства именно по политическим мотивам. «Версия Президента Украины в точности повторяет пропагандистскую ложь неонацистов, а СБУ сообщает факты, основываясь лишь на словах Президента», – говорится в заявлении.

Кроме того, представители «Антифашистского действия» отрицают связь своего движения с пророссийскими силами. Они просят Службу безопасности Украины предъявить «реальные доказательства «антиукраинской» сути движения «Антифа».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. от ножевых ранений погиб 21-летний студент отделения журналистики Одесского Национального университета имени Мечникова, активист патриотического молодежного движения «Січ» М.Чайка. Кроме того, был госпитализирован с ножевыми ранениями и его друг Андрей ДЗЕБАН.

Следователем Приморского РОВД Одессы расследуется уголовное дело по признакам ст.121 Уголовного кодекса Украины – нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

20 апреля общественная организация «Свободная Одесса» заявила, что «убийство состоялось в ходе столкновения между молодыми украинскими патриотами из организации «Січ» и участниками движения «Антифашистское действие». Некоторые представители местной «Антифа» сразу же после убийства были допрошены, они утверждают, что М.Чайка погиб в драке, спровоцированной членами организации «Січ».

21 апреля пресс-служба движения «Антифашистское действие» заявила, что убийство активиста общественного объединения «Січ» М.Чайки в Одессе было самообороной.

22 апреля Президент В.ЮЩЕНКО обратился к МВД и СБУ с требованием тщательно расследовать дело об убийстве студента, в частности – версию убийства по политическим мотивам.

12 мая начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины будет просить Россию разыскать и передать Украине гражданина Андрея ДОВГАНЯ, который подозревается в убийстве М.Чайки. «По полученным последним данным, подозреваемый в убийстве (М.Чайки) находится на территории России. В связи с чем к российской стороне подготовлен соответствующий запрос по поводу розыска, задержания и передачи А.ДОВГАНЯ в Украину», - сказала она.

М.ОСТАПЕНКО также сообщила, что, по результатам оперативно-розыскных мероприятий СБУ, подтверждаются версии об организации убийства М.Чайки, в том числе версия о причастности руководителя партии «Родина» к финансированию объединения «Антифа» и убийства студента. По словам М.ОСТАПЕНКО, спецслужба дополнительно начала изучать каналы финансирования партии «Родина», особенно по поводу незаконного поступления средств из-за границы. К этим действиям привлечены возможности финансовых разведок и спецслужб других стран.