Ющенко в Швейцарии выступил с лекцией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступил в Институте Европы Цюрихского университета с лекцией на тему «Европейская интеграция Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В своем выступлении Президент отметил, что Украина чувствует себя органичной и неотъемлемой частью процесса строительства общего европейского дома. «Я считаю органичной для Украины политику нашей интеграции в европейские структуры», - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент подчеркнул, что за 4 года Украина прошла важную успешную дорогу развития отношений с ЕС.

«Надеемся, что в ближайшие 5-6 месяцев во время шведского председательства в ЕС будет подписано соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом», - сказал глава государства. Важной составной частью этого соглашения, отметил он, должно стать создание зоны свободной торговли.

Президент также подчеркнул важность реализации амбициозной инициативы ЕС «Восточное партнерство»: «Шесть стран Восточной Европы получили колоссальный импульс для своей интеграции». В.ЮЩЕНКО отметил, что главная цель этой инициативы для Украины - политическая ассоциация и экономическая интеграция в ЕС. По его словам, учреждение такой инициативы - «это, в том числе, и хороший пример того, как меняется европейская политика». «Это свидетельствует и о том, что ЕС понимает, что на Востоке у него есть партнер», - также добавил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина идет в единую европейскую семью не как страна-проситель - с пустыми руками и рядом проблем. Свои европейские амбиции наше государство подтверждает делами и проектами, которые должны работать на благо всей Европы. Таким подходом, по словам Президента, Украина руководствуется, например, предлагая и реализуя проекты, цель которых - укрепление общеевропейской энергетической безопасности. В этом контексте он считает чрезвычайно важным и перспективным проект ЕАНТК.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что стратегический курс Украины на полную интеграцию в европейские и евроатлантические структуры остается неизменным.

На лекции Президента присутствовали представители правительства кантона Цюрих и власти города Цюрих, преподаватели и студенты университета. Во время встречи Президенту Украина было присвоено звание почетного члена Института Европы Цюрихского университета.