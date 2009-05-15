Томенко не беспокоит суд с "сантехникой" Президента

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО спокойно оценивает намерение Секретариата Президента обратиться в суд в связи с его заявлениями по поводу причастности работников Секретариата главы государства к взяточничеству.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление Секретариата Президента.

Н.ТОМЕНКО отметил, что он имеет достаточный опыт выигранных судебных процессов. В частности, он напомнил, что им были выиграны дела у мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, который обращался в суд из-за якобы неправдивой информации по поводу незаконных сделок столичных властей. «ЧЕРНОВЕЦКИЙ морально страдал, но проиграл эти дела и сейчас лечится за рубежом», - сказал заместитель Председателя ВР.

При этом Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что не видит никаких проблем, чтобы продолжить дискуссию, «как говорит Президент ЮЩЕНКО, с сантехникой Секретариата Президента», о роли и месте Секретариата главы государства в нынешней модели украинской коррупции. «Я выиграл суды у команды ЧЕРНОВЕЦКОГО, выиграю и у команды БАЛОГИ”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Президента сообщила, что Секретариат Президента Украины готовит обращение в суд по поводу защиты собственной репутации как государственного органа в связи с дискредитационными заявлениями народного депутата Н.ТОМЕНКО, опубликованными в его интервью журналу «Фокус». Секретариат будет требовать в судебном порядке признать заявления Н.ТОМЕНКО не соответствующими действительности, и обязать парламентария опровергнуть распространенную им информацию.

Раньше Н.ТОМЕНКО в интервью журналу «Фокус» обвинил работников президентского Секретариата во взяточничестве.