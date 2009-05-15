Секретариат Ющенко готовит судебный иск против Томенко

Секретариат Президента Украины готовит обращение в суд о защите собственной репутации как государственного органа в связи с дискредитирующими заявлениями народного депутата Николая ТОМЕНКО, опубликованными в его интервью журналу «Фокус».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, Секретариат потребует в судебном порядке признать заявления Н.ТОМЕНКО не соответствующими действительности и обязать парламентария опровергнуть распространенную им информацию.

Как сообщалось, Н.ТОМЕНКО в интервью журналу «Фокус» обвинил работников президентского Секретариата во взяточничестве.