Мосийчук заявил об увеличении числа подтверждений причастности к покушению спецслужб РФ

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук утверждает, что появляется все больше подтверждений того, что за заказом его убийства стоят спецслужбы России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник.

Депутат напомнил, что существует три основные версии покушения на него. По его мнению, «все три версии не исключают, что они между собой могут быть связаны».

«Все больше и больше появляется подтверждений того, что за заказом моего убийства стоят спецслужбы Российской Федерации», - отметил он.

Мосийчук добавил, что пока не может озвучить конкретных фактов, которыми располагают следователи.

«Я перед тем, как сюда ехать, разговаривал еще с руководством Службы безопасности Украины», - отметил депутат.

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Он заверил, что «жизнь положит» для того, чтобы были найдены преступники, совершившие на него нападение.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.