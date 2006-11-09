Балога обещает защищать Ющенко до конца

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА настаивает на своем праве и полномочиях реагировать на все действия, которые так или иначе касаются реализации конституционных полномочий главы государства.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, В.БАЛОГА отметил: «Секретариат Президента под моим руководством ни при каких обстоятельствах не оставит вне поля зрения какие-либо попытки сузить сферу влияния первого должностного лица государства». Так он отреагировал на вчерашнее заявление председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА о нецелесообразности комментариев главы Секретариата по поводу полномочий Президента и Кабинета Министров.

«Секретариат Президента – это своеобразный менеджер конституционных полномочий и обязанностей главы государства. Одно из заданий этого государственного органа – объяснять обществу причины и логику президентских решений», – отмечает В.БАЛОГА.

В частности, соответствующие комментарии Секретариат подготовил и относительно вето Президента на закон, который предусматривает сокращение кворума собраний акционеров. Эти разъяснения были обнародованы публично и главой государства, и соответствующими руководителями Секретариата в полном соответствии с провозглашенной прозрачностью государственной политики. «Президент, ветируя этот закон, хорошо осознавал все экономические риски от его действия. Глава государства стремится не допустить нового передела собственности в интересах конкретных финансово-политических групп, оградить экономику страны от возможных потрясений. Это чрезвычайно важный вопрос, поэтому Секретариат Президента развернул широкую кампанию доведения соответствующей позиции главы государства до общества», – отметил В.БАЛОГА.

В этом контексте глава Секретариата считает лишним руководствоваться эмоциями там, где нужные взвешенные решения, чтобы предотвратить ошибки. В.БАЛОГА убежден, что «высокопоставленные лица должны в первую очередь не допускать просчетов в своей работе и сосредоточиться на сути, вместо того, чтобы нервно реагировать на справедливые замечания. Следует не кичиться своим статусом, а эффективно использовать его на благо Украины». Глава Секретариата Президента отмечает, что мотивом в действиях ответственных высокопоставленных лиц должны быть только интересы общества и страны, а не одноразовые интересы.