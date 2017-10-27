Волкер пообещал, что цена для России за вторжение в Украину будет только расти – нардеп

На закрытой от журналистов части встречи спикера Верховной Рады Андрея Парубия со Спецпредставителем Госдепартамента США по Украине присутствовала председатель парламентского комитета по вопросам иностранных дел Анна Гопко, которая рассказала Радио Свобода, о чем говорил Курт Волкер.

По словам Гопко, спецпредставитель заверил украинскую делегацию, что США очень заинтересованы и активно действуют для восстановления территориальной целостности Украины. И они готовы работать с парламентом и всеми политическими силами, чтобы это произошло.

«И сейчас по разным столицам, где он ездит – Париж, Лондон, Берлин, Вена – он постоянно четко говорит, что это горячая стадия войны, а не замороженный конфликт, пытаясь изменить российскую пропаганду и те нарративы, которые она распространяет. И чтобы изменить отношение к конфликту на Востоке Украины: что это не внутренний конфликт, а российское вторжение», – пересказывает Гопко тезисы Волкера.

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Курт Волкер также отметил, что Россия должна признать: ее усилия по превращению Украины в лояльного Кремлю игрока провалились. Ведь украинское общество сейчас едино как никогда, говорит Гопко.

«Он четко подчеркнул, что цена за российскую оккупацию не будет меняться. Она будет, наоборот, расти. Так же поддержка международного сообщества Украины не уменьшится. И что Кремль также должен четко понимать, что отношения США-Россия-Европейский союз ухудшились именно потому, что Россия не совершала никаких шагов для того, чтобы выполнять свою часть обязательств», – рассказала Гопко.

В вопросе миротворческой миссии позиция Волкера остается неизменной, говорит глава комитета по вопросам иностранных дел.

«Миссия должна быть по всей территории, должна полностью локализовать тяжелое вооружение, и должен быть контроль Украины над украинско-российской границей. Это, фактически, поддержка украинской позиции», – пересказывает она содержание разговора.

Отдельно обсудил Волкер с представителями парламента ход украинских реформ. Он отметил в этой области прогресс, в частности, относительно принятия медицинской и пенсионной реформ.

И подчеркнул на необходимости ввести в Украине антикоррупционный суд, добавляет Гопко.

«Он ждет, что, в частности, те антикоррупционные силы, которые были до того, будут усилены принятием антикоррупционного суда», – добавляет Гопко.

Обсуждали и вопрос «Северного потока-2», говорит глава комитета по вопросам иностранных дел.

«Потому что Андрей Парубий четко отметил, что для энергетической безопасности Европы, не только Украины, очень важным является недопущение этого проекта. Курт Волкер в Берлине поднимал этот вопрос», – продолжает Гопко.

А вот о чем он будет говорить с президентом, он не отмечал во время встречи с парламентариями. Накануне у Курта Волкера была встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.