Украинская сторона в Минске отреагировала на угрозу боевиков применить оружие против СММ ОБСЕ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе выразила в Минске возмущение угрозой со стороны боевиков применить оружие против патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Как в рамках подгруппы по безопасности, так и на заседании ТКГ украинская сторона выразила возмущение очередным фактом агрессии и ограничения свободы в отношении СММ ОБСЕ: 25 октября незаконные вооруженные формирования ОРДО угрожали представителям миссии тяжелым пулеметом. Мы настаиваем на полном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольную часть российско-украинской границы", - заявила Олифер.

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"Вопреки поручению лидеров стран Нормандской четверки и договоренностям Трехсторонней контрактной группы, в ОРЛО продолжается саботаж работы КПВВ «Золотой», его очередной запуск был сорван 20 октября 2017 года со стороны ОРЛО. Украинская сторона выполнила все свои обязательства по этому вопросу, и призывает РФ повлиять на ОРЛО для выполнения их части обязательств", - добавила она.

Напомним, 25 октября утром в Донецкой области контролируемые Россией боевики угрожали патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ крупнокалиберным пулеметом.