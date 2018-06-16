События недели: версия читателей УНИАН - деградация МихоМайдана, покушение на Мосийчука и необыкновенное везение Ляшко

Начнем с одного из основных событий последних недель – акции протеста под ВР, прозванной в народе МихоМайданом. Судя по последним дням, общественный интерес к этому действию постепенно сходит на нет, и, думаю, не ошибусь, если в скором времени его начнут называть «потешным майданом». Судите сами: на последнем так называем вече, на котором участники акции протеста возле Рады, которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили Порошенко целый ультиматум с требованием в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде, собралось всего 200 человек. В случае невыполнения ультиматума участники вече пригрозили Порошенко судьбой румынского диктатора Николае Чаушеску, расстрелянного вместе с женой во время румынской революции.

Звучит грозно, и, в то же время, учитывая количество участников «народного вече», немного смешно. На данный момент в палаточном городке на Грушевского становится все тише и тише. Поскольку пленарные дни Рады закончились, и депутаты разбежались по округам да комитетам, делать там особо нечего. Посему, мающиеся от безделья и избытка энергии протестующие решили развлекать себя сами: то нардеп Соболев устроит драку с участником митинга, обзывая его провокатором (позже выяснилось, что избитый Соболевым человек оказался «киборгом» из Донецкого аэропорта), то жители «городка» устроят потасовку с полицией, не пропускавшей автомобиль со звуковой техникой.

Сколько времени осталось жить этой акции - непонятно, поскольку, несмотря на постепенное разрастание количества палаток, число участников становится все меньше. Например, по состоянию на утро среды, 25 октября, возле палаток находились около 55 митингующих. В принципе, Саакашвили заявил, что акция продлится, минимум, до 7 ноября (начала следующей пленарной недели), а пока он будет колесить по украинским городам, чтобы донести до народа свое видение того, что происходит в стране. Думаю, до 7 ноября в каком-то виде МихоМайдан доживет, а вот дальнейшее развитие будет зависеть от действий властей.

Что касается самого Саакашвили, с путешествием по Украине у него пока не сложилось. Как оказалось, Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, а, поскольку, по словам генпрокурора Луценко, грузин в суд с обжалованием этого решения не обращался, на данный момент нет никаких препятствий для его депортации или экстрадиции. Саакашвили в ответ обвинил Луценко во лжи, отметив, что не получал никаких документов, которые бы оспаривали его право находиться в Украине. При этом, на всякий случай, он заявил о намерении укрыться в палаточном городке по Радой, попутно призвав «приличных и порядочных людей Украины» защитить его от беспредела (читай – депортации).

Кроме удара по Саакашвили, власти перешли к активной дискредитации самого МихоМайдана. Первым выступил Аваков, заявивший, что митинги под Радой финансируют злодеи из среды экс-регионалов (этому поспособствовало заявление одного из беглых соратников Януковича – бывшего депутата Рады Владимира Олийныка, благополучно окопавшегося в РФ и оттуда вещающего о поддержке нынешнего МихоМайдана). «Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги «банкет», сотканный из провокаций, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и глупых ультиматумов», - с пафосом отметил глава МВД. После него к делу подключился Луценко, который обозвал людей под Радой «гастролерами» и обвинил их в подготовке силового переворота на «потеху Кремлю». Самого Саакашвили генпрокурор обвинил в намерении захватить власть, и у него, мол, даже есть доказательства, вот только рассказать он об этом не может, потому что следователь еще не разрешил.

На подмогу своему куму пришел и сам Порошенко, который на заседании совета регионального развития довольно витиевато связал акции протеста под Радой с происками Путина, пытающегося подорвать Украину изнутри, раз уж извне взять не получилось.

Порошенко там вообще много чего наговорил. И о том, как жить становится все лучше, как власть заботится о народе, сколько всего они уже сделали, какой плохой Янукович и те, кто сейчас сидит под Радой, а они молодцы-удальцы. Только вот в его речах не был дан ответ на мучающий многих вопрос: почему в стране, где, по уверениям Порошенко, все налаживается и видны перспективы, находятся тысячи людей, готовых выйти на акции протеста и поддержать непонятно кого с непонятно каким паспортом?

Но оставим МихоМайдан «дожимать» свои требования под Радой. На этой неделе в Киеве произошло еще одно громкое событие, которое правоохранители квалифицировали как теракт. Поздно вечером 25 октября, в момент выхода из помещения телеканала «Эспрессо» нардепа от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука с охранником и политологом Виталием Балой, произошел мощный взрыв. В результате охранник нардепа Руслан Кушнир (действующий сержант полиции) и проходивший мимо случайный прохожий Михаил Мормиль (впоследствии выяснилось, что он был экс-сотрудником МВД, подполковником милиции, занимавшимся частной юридической практикой), погибли. Мормиль жил в соседнем подъезде, и, судя по всему, в этот момент возвращался домой. Мосийчук получил осколочные ранения бедра и живота, также у него раздроблена рука, но его жизни ничего не угрожает. У политолога Балы все более серьезно – у него повреждены легкие и печень, состояние очень тяжелое.

Как впоследствии стало известно, взрывное устройство, начиненное металлическими шариками для увеличения зоны поражения, было заложено в припаркованном рядом с выходом с телеканала мотороллере.

На данный момент следствие прорабатывает несколько версий теракта. Основная – покушение лично на Мосийчука, организованное российскими спецслужбами. Также рассматриваются версии покушения из-за его внутриполитической деятельности и покушение, совершенное на личной почве.

Вместе с тем, следствие не исключает и другие версии, что, возможно, теракт был спланирован против политолога Виталия Балы. В то же время, согласно оценке юриста-криминалиста Анны Маляр, не стоит исключать и версию покушения на экс-сотрудника МВД Михаила Мормиля, проходившего мимо. К такому выводу она пришла, проанализировав видео с камеры наблюдения. «На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, который проживал в этом доме (Михаил Мормиль). А сам Мосийчук, Бала были на определенном расстоянии», — сказала Маляр.

По ее мнению, если бы мишенью был Мосийчук, то взрывчатку, скорее всего, заложили бы в его машину. Вместо этого, ее заложили в мопед, который стоял довольно далеко от подъезда, откуда выходил нардеп. «Если есть посягательство на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором это лицо будет ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и прочее, то планируется, что человек будет проходить мимо», — сказала Маляр.

Эксперт также отметила, что накануне слышала о том, что Мормилю угрожали. Ранее друг погибшего Руслан Болгов написал: «Он говорил, что волновался за свою жизнь и что за ним следят».

Как бы то ни было, следствию, судя по всему, придется непросто, учитывая большое количество пострадавших.

Но если следователям нужно тщательно во всем разбираться, то у советников главы МВД Антона Геращенко и Зоряна Шкиряка на семь бед один ответ – во всем виновны неуловимые российские спецслужбы. И Геращенко и Шкиряк уверены, что основные силы следствия необходимо направить именно на пресловутый «российский след» в этом деле.

Сам Мосийчук также считает, что убить хотели именно его. По его словам, заказчики его убийства сидят в Москве, а исполнители – киевские. Здесь Мосийчук, возможно, немного лукавит. Если особых сомнений в том, что покушение было совершено именно на него, нет, то с определением заказчиков нардеп, наверное, поторопился, или просто хочет ввести всех в заблуждение, дабы приобрести ореол несгибаемого борца за свободу Украины, который костью застрял в горле российских империалистов.

Дело в том, что у Мосийчука самого по себе очень интересная биография и декларация. Судите сами – толком никогда не работавший человек имеет тысячи евро и долларов налички, владеет дорогими авто и коллекцией старинного оружия. В политических кругах известен как кассир Ляшко, а на свободе, после известного видео ГПУ, где он озвучивает расценки за решение вопросов через парламент и берет пачки денег, радикал гуляет только из-за политических договорняков и беспринципности нынешних властей.

Но это все лирика. Мало кому известно и мало кто обратил внимание на тот факт, что практически одновременно с терактом в Киеве загорелся так называемый «дом Арбузова», вокруг которого уже довольно давно тлеет конфликт между людьми из добробата ОУН Коханивского и группой некого Руслана Кочмалы с позывным «Рем» или «Рембо».

В этом конфликте Мосийчук активно выступал на стороне Коханивского, и даже на днях принимал участие в разгроме суда во время избрания меры пресечения лидеру ОУН. А в суд Коханивский попал из-за устроенной стрельбы во время стычки с Кочмалой, в результате которой оба получили ранения.

Известно также, что представители Коханивского сообщали об угрозах со стороны Кочмалы сжечь дом, в котором, в итоге, и произошел пожар в ночь покушения на Мосийчука. Неизвестно, причастен ли Кочмала или его люди к пожару или покушению на соратника Ляшко, однако налицо существование серьезного конфликта между группой Коханивского-Мосийчука и людьми Кочмалы. И почему советники главы МВД на всех углах рассказывают о российском следе, когда нардеп может быть банально замешан в криминальных разборках – непонятно. Понятно другое – если бы в криминальной биографии Мосийчука была поставлена точка еще во время истории со взяткой, запечатленной на оперативном видео ГПУ, быть может, остались бы живы два ни в чем не повинных человека.

Также на этой неделе произошло еще одно занимательное событие, не оставившее равнодушным наших читателей. И, опять-таки, оно связано с представителем «Радикальной партии», а, точнее, ее лидером, Олегом Ляшко. Как стало известно из данных его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро, главный радикал страны выиграл в лотерею более чем полмиллиона гривен. И не за один раз! «Баловень судьбы» задекларировал три выигрыша в лотерее компании «Украинская национальная лотерея»: 283 560 грн, 153 485 грн и 134 000 грн.

Позже Ляшко заявил, что выиграл не в лотерею, лото или «очко», а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги Чемпионов. При этом он добавил, что выигрыши были анонимными, и он не был обязан их декларировать, однако, как «добросовестный гражданин», решил не скрывать дополнительный доход. В соцсетях на это известие отреагировали с известным скепсисом, а в Национальном агентстве по предотвращению коррупции уже пообещали, что в ближайшее время обязательно проверят, насколько легально происхождение такого «везения»…

За всеми этими историями наши читатели пропустили важную новость, пришедшую из Казахстана. Там уже довольно давно велись разговоры о переходе на латиницу, да вот только каких-то реальных шагов в эту сторону не предпринималось. Частично - из-за опасений обострения отношений с Россией, частично - из-за сложности и больших расходов. Но, в конце концов, решение было принято. О том, что к 2025 году страна должна перейти на латиницу, Назарбаев заявлял еще в 2012 году в стратегии «Казахстан 2050». В апреле 2017 года он поручил правительству страны составить график этого перехода. А на этой неделе уже подписал указ, согласно которому процесс перехода страны на латиницу должен завершиться к 2025 году.

Ну, что тут сказать. Сам по себе переход на латиницу – шаг, несомненно, революционный. С чисто практической точки зрения и задела на будущее он позволит лучше интегрироваться в глобальный англоязычный мир. Кроме того, латиница является глобальным языком науки и технологий. Вот только сделать это довольно тяжело, поскольку потребует перехода на новые рельсы целой страны. Ну что же, тем интереснее будет наблюдать за процессом.

Кроме латинизации Казахстана пропустили наши читатели и новость о повышении учетной ставки НБУ и ускорении темпов инфляции на конец года до 12,2% вместо 9,1%, прогнозируемых ранее. Я понимаю, что звучит довольно скучно, но это - важный индикатор состояния дел в стране, который неизбежно отразится на нас с вами. Помните, выше я упоминал, о выступлении наших чиновников на заседании совета регионального развития. Так вот, на нем рассказывалось, как у нас все налаживается, Порошенко заверял, что худшие времена остались позади и украинцы должны быть готовы к тому, что «период затягивания поясов» вот-вот завершится. Боюсь, с таким негативным сигналом НБУ рынку, «период затягивания поясов» может плавно трансформироваться не в их развязывание, а, скорее, их съедение.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН