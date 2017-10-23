Саакашвили намерен продолжать акцию под Радой по крайней мере до 7 ноября – СМИ
Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение того, что происходит в стране".
Акция под Верховной Радой, которая стартовала 17 октября, продлится до начала ноября.
Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА и один из организаторов протестов Михаил Саакашвили, передает «Украинская правда».
В своем выступлении на площади Конституции 22 октября он сообщил, что акция продлится "минимум до следующей пленарной недели" - 7 ноября.
По словам Саакашвили, в течение следующих двух недель на площади Конституции будут проходить "семинары, дискуссии и общения между участниками протестной акции.
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"В следующие недели до сессии (ВР) мы должны... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", - отметил он.
Также Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение того, что происходит в стране и предложения по улучшению ситуации".