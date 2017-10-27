Джемилев считает, что Эрдоган и в дальнейшем будет оказывать содействие в освобождении украинских политзаключенных

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и в дальнейшем будет оказывать содействие в освобождении украинских политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев заявил на пресс-конференции в аэропорту «Борисполь».

«Почему именно через Турцию (были освобождены заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз – УНИАН)… Я так думаю, что в мире не так много осталось президентов, государственных руководителей, которые подают руку Путину. А Эрдоган (президент Турции – УНИАН) еще поддерживает с ним какие-то отношения», - сказал Джемилев.

По его словам, «последним аккордом было то, что 6 октября, когда он должен был встречаться с Путиным, было обращение крымскотатарской диаспоры на имя Эрдогана», чтобы в ходе встречи был поднят вопрос освобождения.

Читайте такжеДжемилев рассказал о возможности освобождения других крымских татар

«А турки крымского происхождения составляют примерно 7-8% населения Турецкой Республики. И с этим президент, конечно, не считаться не может… Я думаю, что в освобождении наших двух ребят огромная роль Эрдогана. Он четко на встрече с Путиным поставил условия, что он должен освободить», - отметил лидер крымскотатарского народа.

Кроме того, Джемилев добавил, что президент Турции имеет очень объективную информацию о том, что происходит в Крыму. «И я думаю, он будет продолжать оказывать нам содействие как в деоккупации, так и в освобождении наших политзаключенных», - отметил он.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Ильми Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины Петр Порошенко, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня, 27 октября, из Стамбула Умеров и Чийгоз прибыли самолетом в аэропорт «Борисполь».

Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.