Литвин собирается вернуть ветеранам веру... памятными медалями?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что страны СНГ должны объединить усилия при подготовке мероприятий к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

«Поскольку мы добывали эту Победу совместно, то и празднование ее 65-летия должны отмечать совместно», - сказал В.ЛИТВИН.

«Нет такого мерила, чтобы оценить вклад каждой страны бывшего СССР в Победу в Великой Отечественной войне. Речь идет о десятках миллионах жизней, и в память о них мы должны объединить усилия, чтобы достойно подготовиться к этому празднику и провести его совместными усилиями», - отметил председатель Верховной Рады Украины.

В.ЛИТВИН также выразил мнение относительно необходимости принятия совместного решения о введении единой памятной награды бывших республик СССР в связи с указанной датой.

«Это прибавит годы жизни ветеранам и вернет им веру в то, что они не зря проливали кровь», - сказал он.