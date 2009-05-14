Черномырдин о «Восточном партнерстве»: нам, России, вступать не к лицу

Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что в России еще нет четкого представления, что такое инициатива «Восточное партнерство».

Об этом посол сказал журналистам, отвечая на вопрос агентства УНИАН о возможном участии России в проектах «Восточного партнерства».

«Мы еще не очень четко представляем, что такое «Восточное партнерство». Все чего-то придумываем, все к чему-то примеряемся, нет, чтобы нормально жить, работать, сотрудничать, вступаем куда-то. Нам, России, вступать не к лицу. Когда начинаем вступать, обязательно на что-нибудь наступим, поэтому лучше не вступать», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Как сообщал УНИАН, 13 мая посол Российской Федерации при ЕС Владимир ЧИЖОВ на пресс-конференции в Брюсселе высказал сомнение в жизнеспособности “Восточного партнерства”.

“За 10 лет, на протяжении которых я имею отношение к сотрудничеству с ЕС, я понял, что то, что не поддерживается финансово, не летает высоко. 600 млн. евро на 6 стран на 6 лет – очень немного”, - сказал В.ЧИЖОВ.

Говоря о позиции России по поводу новой инициативы ЕС, посол отметил, что Россия внимательно будет следить за развитием “Восточного партнерства”. “Для нас есть один критерий: чтобы ничего в рамках новых инициатив не создавало новых разделительных линий в Европе”, - сказал В.ЧИЖОВ. Он также не исключил возможности участия России в отдельных проектах “Восточного партнерства”, которые могут быть интересными.

20 марта Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) одобрил новый проект “Восточное партнерство”, направленный на усиление отношений с восточными странами-соседями ЕС.

Инаугурационный саммит “Восточного партнерства” состоялся 7 мая в Праге. К участию в инициативе приглашены Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.