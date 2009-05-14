Янукович отлил 9 колоколов для церкви и посвятил их космонавту

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии освящения и установки колоколов в Свято-Георгиевском храме города Енакиево в Донецкой области (в этом городе В.ЯНУКОВИЧ родился – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Свято-Георгиевский храм, на котором устанавливаются колокола, строился в честь Святого Георгия, чтобы он нас защищал, а также в честь космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового.

Службу проводил настоятель храма отец Георгий и митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Он сердечно поблагодарил семью ЯНУКОВИЧ за щедрый дар – колокола. По окончании церемонии освящения колоколов митрополит Иларион обратился к присутствующим: «Колокол всегда играл большую роль в нашей истории. Правильно в народе говорят, что церковь без колокола - как лес без соловья. Он освящает своими ударами рождение новой души Божьей, и самое главное – созывает на молитву горожан. Колокол сохраняет град от лихолетий, которые он может испытать. Сегодня мы устанавливаем колокола в память о родном для Енакиево человеке - Георгии Береговом, который был не просто космонавтом, а настоящим человеком и патриотом, чья жизнь и чьи поступки достойны подражания»

Перед установкой лидер Партии регионов с сыновьями Виктором и Александром, а также присутствующие здесь народные депутаты сделали несколько символических ударов в колокол.

На храме установлены девять колоколов. На самом большом из них написано: «В память Георгия Берегового от семьи Янукович».

Вместе с лидером Партии регионов в Енакиево прибыли народные депутаты Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, Виктор ЯНУКОВИЧ-младший, Владимир МАЛЫШЕВ, Алексей БЕЛЫЙ, Николай ДЕМЯНКО, Александр ВАСИЛЬЕВ, Леонид ЛИТВИНОВ, а также председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК. Встречал гостей мэр Енакиево Сергей РУХАДЗЕ.