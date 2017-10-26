От "везучих" депутатов к премии Нобеля

Украина на пути получения «национальной» премии Альфреда Нобеля. Причем, если такую категорию премии утвердят, она может стать масштабной и очень денежной. Цена вопроса – не меньше так долго ожидаемого нами транша МВФ. И без всяких условий для выделения денег – ни «справедливой» пенсионной реформы, ни «долгожданных» медицинских нововведений, ни «образовательных» новшеств. Исключительно - за заслуги в научной сфере. Правда, произойти это может, если наши украинские депутаты, поделятся с соотечественниками и с миром своими познаниями в очень сложной области науки – математике.

Но разве не сделает этого, к примеру, такой откровенный патриот, многолетний борец за благосостояние украинцев, лидер «Радикальной партии», народный депутат Олег Ляшко? Ведь это – на благо Украины!

Видимо, с Ляшко своими умением логически мыслить поделился переметнувшийся из партии «Самопомич» во фракцию партии «Блок Петра Порошенко» народный депутат Павел Кишкар

Речь идет о том, что он, внеся изменения в свою декларацию, заявил о выигрыше в Украинской национальной лотерее 571 045 гривен. Причем сорвать куш у радикального депутата получилось трижды - 283,5 тысяч гривен, 134 тысячи гривен и 153,4 тысячи гривен. Ну, разве не исключительные способности?

И ведь это не первый случай среди парламентариев.

Видимо, с Ляшко своими умением логически мыслить поделился переметнувшийся из партии «Самопомич» во фракцию партии «Блок Петра Порошенко» народный депутат Павел Кишкар. В 2015 году, благодаря «математическому анализу», освоенному в Малой академии наук Украины, он умудрился выиграть в лотерею 1,2 миллиона гривен. Ну, то есть, купил лотерейный билет и выиграл, поскольку «возможность выигрыша дает математический анализ».

Все это – просто огромный шаг к победе над коррупцией. Ведь карманы могут пополняться наличкой без всяких там «бонусов» от лоббирования всевозможных законов в Верховной Раде или «платных» запросов в суды и госорганы. Достаточно просто уметь анализировать происходящее – владеть основами математики. Осталось только дождаться, когда формулы для выигрыша станут достоянием украинской общественности.

А еще, параллельно, надо бы решить не менее важный вопрос. Дело в том, что в Украине запрещен игральный бизнес, конечно, кроме государственной лотереи. Все остальное подрывает моральный облик простого украинца. То есть, легализация азартных игр несет прямую угрозу населению. Но если не принимать законопроекта о легализации этого вида бизнеса в стране (соответствующий документ давно пылится в стенах Верховной Рады), под вопросом может остаться и «национальная» премия Нобеля…

Нана Черная