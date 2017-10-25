Жена Коханивского заявила в суде, что никогда не видела у своего мужа пистолет Макарова

Екатерина Коханивская, жена лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского, на заседании Святошинского районного суда Киева утверждает, что не видела у своего мужа пистолет Макарова во время драки с Русланом Качмалой (позывной «Рэм»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на судебном заседании во время допроса свидетелей.

В частности, следственный судья Иванна Миколаец спросила у Екатерины Коханивской, видела ли она у своего мужа дома или в других местах пистолет Макарова.

"Нет, никогда не видела у мужа. У мужа был только автомат Калашникова ... Это официальное оружие, зарегистрированное на него было. Но когда было заведено уголовное дело, соответственно он должен это сдать, передать в разрешительную систему (на хранение)" - сказала жена Коханивского.

Она сказала, что на сегодняшний день у ее мужа нет оружия.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рэм»). Качмала стал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу. В то же время, по данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется.

22 октября Коханивскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.