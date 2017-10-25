Суд по делу Коханивского продолжит заседание сегодня в 14:30

Святошинский районный суд Киева продолжит заседание по избранию меры пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивский 25 октября в 14:30.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья по Иванна Миколаец.

"Следственный судья по делу объявляет перерыв до завтрашнего дня, до 14:30. Это позволит адвокатам подготовиться", - сказала судья.

Сегодня на судебном заседании были допрошены 7 свидетелей со стороны защиты. Свидетелей со стороны обвинения не было.

Прокурор Иван Черниченко просит суд избрать Коханивскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Он утверждает, что существует риск, что лидер ОУН влиять на свидетелей и может скрываться от органов следствия и суда.

Читайте такжеУ Авакова назвали сумму убытков от погрома в Святошинском райсуде Киева

"Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и применить в отношении Коханивского Николая Николаевича ... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - заявил прокурор.

В свою очередь, Коханивский сказал, что "абсолютно с этим не согласен". Он заявил, что не совершал преступлений, которые ему инкриминируют.

Также Коханивский утверждает, что не собирается скрываться от следствия. "Я заинтересован в объективном расследовании этого дела", - сказал он.

Лидер ОУН свободно вышел из суда и сообщил, что отправляется ночевать домой.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рэм»). Качмала стал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу. В то же время, по данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется.

22 октября Коханивскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.