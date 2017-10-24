ВСП решил обратиться в Верховную Раду для оценки действий нардепов в Святошинском суде

Высший совет правосудия решил обратиться в Генеральную прокуратуру, Национальную полицию и Верховную Раду относительно событий, произошедших 23-24 октября в Святошинском райсуде Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения лидеру ОУН Николаю Коханивскому.

Как сообщила пресс-служба ВСП, на срочном заседании 24 октября Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

«Следственным судьей совершены все возможные и предусмотренные законодательством действия для полного и всестороннего рассмотрения указанного ходатайства, предоставлена возможность подозреваемому находиться в зале суда рядом со своими защитниками, заслушаны и рассмотрены многочисленные ходатайства как подозреваемого, так и его защитников, обеспечен свободный доступ в зал суда гражданам представителям СМИ, народным депутатам Украины ... Лица, которые находились в зале суда как вольные слушатели, устроили драку и толкотню, высказывали угрозы в адрес судьи, мешали покинуть зал судебного заседания, на замечания судьи не реагировали. Судье и секретарю судебного заседания удалось выйти из зала суда с помощью сотрудников полиции. После этого зал судебного заседания был заблокирован и полностью разгромлен: разбиты окна, техника, которой, в частности, обеспечивалась запись заседаний и видеоконференцсвязь, мебель, стеклянный бокс для подозреваемых и т.д.», - говорится в сообщении.

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В ВСП отметили, что судья Миколаец, руководствуясь статьей 48 закона «О судоустройстве и статусе судей», статьей 73 закона «О Высшем совете правосудия», просит считать ее обращение сообщением о вмешательстве в деятельность судьи и принять предусмотренные действующим законодательством Украины меры по устранению и предотвращению вмешательства в осуществление правосудия со стороны народных депутатов и других лиц.

По результатам рассмотрения ВСП решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию Украины по поводу выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших действия, нарушающие гарантии независимости судей при осуществлении правосудия в связи с фактическими обстоятельствами, указанными в сообщении судьи Миколаец.

Также ВСП решил обратиться в Верховную Раду Украины по поводу оценки действий народных депутатов, приведенных в сообщении судьи.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещение и построили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции более 30 человек, шестерым активным участникам событий объявлено о подозрении в совершении хулиганства (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 1 ст. 194 УК) и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 343 УК). В результате пятерых из них задержали, следователи готовят ходатайство об избрании им меры пресечения.

Правоохранители задержали лидера ОУН Николая Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рэм»). Качмала стал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В то же время, по данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется. В результате обоих доставили в больницу.

22 октября Коханивскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.