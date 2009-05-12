Украина может еще раз обратиться в Посольство ФРГ за правдой о Луценко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК не исключает, что Украина может еще раз направить запрос в Посольство ФРГ в Украине с просьбой предоставить официальную информацию относительно инцидента, случившегося в аэропорту Франкфурта-на-Майне с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОНЧАРУК сказал в интервью журналистам.

«В случае, если мы не получим в ближайшее время официального ответа немецкой стороны на ноту МИД Украины, направленную в четверг, 7 мая, Украина оставляет за собой право еще раз направить запрос немецкой стороне», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Министерство иностранных дел Украины во исполнение поручения Президента Виктора ЮЩЕНКО обратилось с нотой в Посольство ФРГ в Украине о предоставлении официальной информации относительно инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО, который произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне.